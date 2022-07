Così il paesaggio caratterizzato da basse montagne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così il paesaggio caratterizzato da basse montagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COLLINARE

Significato/Curiosita : Cosi il paesaggio caratterizzato da basse montagne

Che si incontrano alle medie e basse latitudini. sotto il profilo geomorfologico il deserto può comprendere montagne, altopiani o pianure ruvidi e aspri...

L'unione territoriale intercomunale collinare è stato un ente amministrativo e territoriale istituito nel 2016, contestualmente alla cessazione delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con così; paesaggio; caratterizzato; basse; montagne; così è la sciarpa intorno al collo; Era così carino, così educato... per Mina; così era conosciuta l attrice e cuoca Elena Fabrizi; così suona il campanello; Visuale ampia di un paesaggio da ammirare; paesaggio brullo ai piedi delle Alpi; Le costruzioni che deturpano il paesaggio circostante; Come un paesaggio gradito ai turisti; Ha caratterizzato il Sessantotto in Italia; Abbigliamento caratterizzato da magliette e shorts; È caratterizzato da modesti dislivelli; caratterizzato da stravaganza; basse temperature invernali; Acque basse e fangose; Sono molto basse ; Le basse pareti che separano i cavalli nelle scuderie; È incassata fra le montagne ; Il gigante di tutte le montagne ; Lo studio delle montagne ; Sport legato alle vette delle montagne ; Cerca nelle Definizioni