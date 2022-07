Così era conosciuta l attrice e cuoca Elena Fabrizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era conosciuta l attrice e cuoca Elena Fabrizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SORA LELLA

Significato/Curiosita : Cosi era conosciuta l attrice e cuoca elena fabrizi

elena fabrizi (all'anagrafe fabbrizi), conosciuta anche come sora lella (roma, 17 giugno 1915 – roma, 9 agosto 1993) è stata un'attrice, cuoca e conduttrice...

