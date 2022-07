Così è detta la vocale accentata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detta la vocale accentata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TONICA

Significato/Curiosita : Cosi e detta la vocale accentata

Dialetti mediani, che hanno sette vocali fonemiche accentate, e solo cinque non-accentate. la presenza di un'ulteriore vocale (//) nell'alto meridione implica...

Citazioni sull'acqua tonica wikizionario contiene il lemma di dizionario «acqua tonica» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'acqua tonica...

