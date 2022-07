Corpetto o gilet maschile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpetto o gilet maschile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANCIOTTO

Significato/Curiosita : Corpetto o gilet maschile

Il panciotto o corpetto è un indumento maschile senza maniche che copre il tronco ed è portato sotto la giacca e sopra la camicia nell'abito completo....

