Coprono il cielo in una giornata uggiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coprono il cielo in una giornata uggiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NUVOLE

Significato/Curiosita : Coprono il cielo in una giornata uggiosa

nuvola (disambigua). disambiguazione – "nuvole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nuvole (disambigua). in meteorologia una nuvola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con coprono; cielo; giornata; uggiosa; Biscotti valdostani che... coprono i tetti; Si coprono capo e volto con un velo nero o blu; Si scoprono portando alla luce cose celate apposta; coprono il materasso; Quella di Fuksas... oscura il cielo dell EUR; Noto successo di Ligabue: __ contro il cielo ; Il monte da cui Gesù ascese al cielo ; Lo è l acqua che cade dal cielo ; Proprie della giornata in corso; Lo Scola di Una giornata particolare; Diresse Una giornata particolare; L entrata registrata a fine giornata dal negozio; Può esserlo la materia oppure una giornata uggiosa ; Cerca nelle Definizioni