Coperto in volto, in particolare sugli occhi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BENDATO

Tipi di velo islamico, e in particolare la legislazione italiana a proposito della circolazione delle donne con il volto coperto, vedi velo islamico. disambiguazione...

L'autoritratto con l'orecchio bendato è un dipinto del pittore olandese vincent van gogh, realizzato nel 1889 e conservato alla courtauld gallery di londra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con coperto; volto; particolare; sugli; occhi; Terreno ricoperto di stoppie; Fatto o ricoperto di un metallo prezíoso; È mangiata da chi ha scoperto il gioco; Grosso ragno ricoperto di peluria; Stravolto per lo stupore; Fu travolto dalla rivoluzione russa; Il trucco del volto delle donne... inglesi; Articolo polemico sul giornale rivolto ad una persona che si vuol chiamare in causa; Un singolo particolare vigneto; L acronimo che indica una particolare zona di produzione agricola; Occasione particolare ; Lo Scola di Una giornata particolare ; Più importanti, che emergono sugli altri; Luccicano sugli abiti da sera; Si rompono sugli scogli; L onda dei tifosi sugli spalti; Scarabocchi tondeggianti e senza senso; Visto e osservato con gli occhi ; Gli occhi del 79% delle persone nel mondo; Gocce per gli occhi ;