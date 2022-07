Il contrario di lontana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il contrario di lontana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VICINA

Significato/Curiosita : Il contrario di lontana

contraria' - rockol ^ lontano dal tuo sole - steadycam - centro di documentazione & ricerca audiovisiva, su progettosteadycam.it. url consultato il 12...

L'oceania vicina è una delle due zone principali dell'oceania, secondo una nuova classificazione. il termine è utilizzato in sostituzione dei più diffusi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con contrario; lontana; In fisica, il suo contrario è viscoso; contrario al senso di marcia; Il contrario di piagnucolare; Se non si prova il contrario resta sempre presunta; Allontana un oggetto per metterlo a fuoco; Allontana re un disturbatore da un forum di Internet; lontana e nascosta; lontana come il passato; Cerca nelle Definizioni