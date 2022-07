La consorte del Presidente USA ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La consorte del Presidente USA ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La consorte del presidente usa ing

Funzionario del kgb russo, presidente della federazione russa dal 7 maggio 2012 al suo quarto mandato (non consecutivo), avendo ricoperto precedentemente la carica...

The first lady è una serie televisiva antologica statunitense del 2022 creata da aaron cooley. michelle obama (stagione 1-in corso), interpretata da viola...