Ci si conserva il concime di origine animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si conserva il concime di origine animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LETAMAIO

Significato/Curiosita : Ci si conserva il concime di origine animale

Due chili di animale vivo, che corrispondono a 14–20 kg di mangime consumato. la produzione di cibi di origine animale e in particolare di carne richiede...

O acciottolate, pozzanghere e fanghiglia nelle altre, e in questo gran letamaio razzolavano polli, e grufolava il domestico maiale. bisogna ricordare che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

