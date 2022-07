Conseguenze fisiche dell ubriachezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conseguenze fisiche dell ubriachezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POSTUMI

Significato/Curiosita : Conseguenze fisiche dell ubriachezza

Alla pena quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, purché questa sia abituale. tale sanzione...

Bevande alcoliche. non è chiaro se tali postumi abbiano effetti sulle capacità cognitive. le cause dei postumi sono molteplici. l'etanolo ha un effetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

