Li confonde per fiaschi il disattento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li confonde per fiaschi il disattento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FISCHI

Significato/Curiosita : Li confonde per fiaschi il disattento

Latino), in medicina, è un disturbo uditivo costituito da rumori (come fischi, ronzii, fruscii, pulsazioni, ecc.) che l'orecchio percepisce come fastidiosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con confonde; fiaschi; disattento; confonde re, sconcertare; confonde ... il postino; confonde re volutamente modo di dire; C è chi lo confonde col dittongo; fiaschi ; Fallimenti, fiaschi ; Arride a chi non fa fiaschi ; Distratto, sbadato, disattento ; Fa sobbalzare l automobilista disattento ; Cerca nelle Definizioni