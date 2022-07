Confezionamento per merce che viene spedita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confezionamento per merce che viene spedita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMBALLO

Significato/Curiosita : Confezionamento per merce che viene spedita

Lavorare per groff haugg, gestore di un impianto di confezionamento nel settore industriale di coruscant. quando jango raggiunge haugg, scopre però che è stato...

Distinti in tre tipi o categorie funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo secondario (multiplo), imballo terziario (per il trasporto). l'imballaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

