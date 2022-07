Con l Alto Adige in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con l Alto Adige in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRENTINO

Significato/Curiosita : Con l alto adige in italia

Il trentino-alto adige (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale...

Disambiguazione – "trentino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi trentino (disambigua). la provincia autonoma di trento (autonome provinz... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

