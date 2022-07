Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLIENA

Significato/Curiosita : Comune sardo barbaricino noto per il vino nepente

Ulìana in sardo, il nome in lingua sarda è coufficiale) è un comune italiano di 6651 abitanti della provincia di nuoro in sardegna. adagiato sotto il massiccio...

Sinistra (dando le spalle alla sorgente) del rio di oliena (cedrino). tutti questi centri, come oliena, facevano parte del vescovado di galtellì (xiii secolo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con comune; sardo; barbaricino; noto; vino; nepente; comune sardo in cui si parla il catalano; Il più comune dei detersivi; Il piccolo comune dell Appennino tosco-romagnolo patria del Marron Buono; comune analgesico; Comune sardo in cui si parla il catalano; Aromatizza un liquore sardo ; Un centro minerario sardo ; Gavino, poeta sardo ; noto successo di Ligabue: __ contro il cielo; Il monoto no andazzo d ogni giorno; Si dice della vita quand è monoto na e banale; Edoardo _, noto attore; Pregiato vino rosso del Veronese; Lo è un vino che... si mastica; Giovane bovino ; Preposizione... nel vino ; Cerca nelle Definizioni