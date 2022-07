Come una strada non asfaltata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una strada non asfaltata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STERRATA

Significato/Curiosita : Come una strada non asfaltata

Diversi. la strada pià alta d'europa, il pico del veleta, 3 384 metri, non è aperta al traffico. la sommità è raggiunta da una strada asfaltata, la a-395...

Stai cercando la competizione ciclistica, vedi strade bianche. una strada sterrata (o carrareccia) è una strada di campagna priva di pavimentazione, adatta...

