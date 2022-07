Come una pelle che porta i segni dell età - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una pelle che porta i segni dell età. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RUGOSA

Significato/Curiosita : Come una pelle che porta i segni dell eta

Altre definizioni con come; pelle; porta; segni; dell; come ciò che ritorna periodicamente; Cinta usata come penitenza corporale; Falso come ... un arancia; come un premio molto desiderato; come la città del film d animazione di H. Miyazaki; Lo vinse Federica pelle grini ad Atene 2004; Macchia violacea della pelle causata da sangue; Una crema per la pelle ; Il titolo di Ciappelle tto; Punto che porta gli avversari allo stesso livello; Operazione militare che porta soldati via mare; Emozione cupa che porta a piangere; Tutte le __ porta no a Roma; Elenco con spiegazione dei segni di un testo; I film con i disegni animati; Dipinto con delicati disegni ; Uno dei segni dello Zodiaco; Il nome dell a scrittrice Mazzantini; Un film racconta di quelli dell o zoo di Berlino; Gli occhi del 79% dell e persone nel mondo; Quello dell auto si riempie di carburante; Quella dell o Yucatán si trova in Messico; Cerca nelle Definizioni