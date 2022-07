Come un linguaggio che non lascia fuori nessuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un linguaggio che non lascia fuori nessuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INCLUSIVO

Significato/Curiosita : Come un linguaggio che non lascia fuori nessuno

Filippo ritrovarsi in un contesto del genere è come essere atterrato su un altro pianeta, di cui fatica persino a comprendere il linguaggio. subito presi di...

Un ramo della bisessualità. la misura in cui il termine bisessuale sia inclusivo rispetto al termine pansessuale è dibattuto all'interno della comunità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con come; linguaggio; lascia; fuori; nessuno; Un artigiano come Geppetto; Profumato come il timo; Vino bianco come quello d Oristano e San Gimignano; Che sfreccia bassa come una lama da barba; __ Wittgenstein, filosofo del linguaggio ; La balia nel linguaggio infantile; linguaggio abituale; Incidente stradale nel linguaggio assicurativo; Si lascia al rivale quando ci si sente più forti; L ha larga chi lascia correre; Tutti la lascia no passare; Si pratica lascia ndosi trasportare dalle rapide d un fiume; Mandalo fuori dalla patria; Andate fuori ; Il mandar fuori delle ghiandole; La passione di chi pratica il fuori pista; nessuno per Cicerone; Se è negativo, indica nessuno ; Non ha nessuno dietro di sé; La rete che nessuno vorrebbe segnare; Cerca nelle Definizioni