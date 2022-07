Come un gas o una pianta che fa grattare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un gas o una pianta che fa grattare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : URTICANTE

Significato/Curiosita : Come un gas o una pianta che fa grattare

Gratificanti o solitamente non a proprio carico essere due anime in un nocciolo detto di due persone inseparabili. essere duro da grattare espressione...

Contenenti un liquido urticante; in genere le cnidae inoculano una sostanza che uccide la preda per shock anafilattico. il liquido urticante ha azione neurotossica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con come; pianta; grattare; come un premio molto desiderato; come la città del film d animazione di H. Miyazaki; Imponente... come una grande scultura; Manifestare rabbia... come Zeus; pianta con semi oleosi; Una pianta con semi oleosi; pianta gione coi datteri; pianta passata alla storia per il suo veleno; Lo sono certe piante... che fanno grattare !; Il grattare dei polli; Una sostanza atta a grattare ; Cerca nelle Definizioni