Come ciò che ritorna periodicamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come ciò che ritorna periodicamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CICLICO

Significato/Curiosita : Come cio che ritorna periodicamente

ciclico – controllo direzionale dell'elicottero ciclico – brano musicale del rapper piotta ciclico – termine botanico composto ciclico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con come; ritorna; periodicamente; Cinta usata come penitenza corporale; Falso come ... un arancia; come un premio molto desiderato; come la città del film d animazione di H. Miyazaki; ritorna re su vecchie questioni: __ il passato; ritorna ti tra le mura domestiche; Esegue l aria ritorna vincitor; ritorna re... poeticamente; Lo sono gli uccelli che si spostano periodicamente ; Lo Stato pubblica periodicamente quella ufficiale; Ricorrono periodicamente ogni quaranta lustri; Stella che periodicamente emette onde radio; Cerca nelle Definizioni