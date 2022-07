Come un anno di pausa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un anno di pausa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SABBATICO

Significato/Curiosita : Come un anno di pausa

Le novelle per un anno sono una raccolta di racconti (246) scritti da luigi pirandello tra il 1884 e il 1936. la produzione novellistica accompagna tutta...

Di un periodo sabbatico. alcune università, o altre istituzioni che impiegano scienziati, medici o accademici, offrono un anno sabbatico retribuito come... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con come; anno; pausa; Implicito e allusivo... come un discorso; come coloro che tradiscono le aspettative; come un atteggiamento privo di etica; Toscani come Paolo Ruffini e Paolo Virzì; Mancanza di movimento un po danno sa; Lo hanno i vecchi televisori: tubo __; Incroci che fanno circolare il traffico; Quella degli Alpini ne riunisce ogni anno i membri; La pausa del computer; Senza alcuna pausa ; Segno d interpunzione che indica pausa breve; pausa , interruzione; Cerca nelle Definizioni