Come un accordo non detto - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TACITO

Significato/Curiosita : Come un accordo non detto

un accordo di non divulgazione (in inglese non-disclosure agreement, nda), detto anche accordo di riservatezza, accordo di confidenzialità, o accordo...

Disambiguazione – "tacito" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tacito (disambigua). publio cornelio tacito, talvolta indicato come gaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

