Come un abbonamento di 12 mesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un abbonamento di 12 mesi.

Soluzione 7 lettere : ANNUALE

Significato/Curiosita : Come un abbonamento di 12 mesi

Indipendentemente dal numero di giorni di cui è composto. può essere tale, ad esempio, la durata di un abbonamento mensile ai mezzi pubblici di trasporto. il riferimento...

Pubblicazione annuale, vedi annuario annuario pontificio annual register annual review of astronomy and astrophysics annualità pianta annuale, una pianta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

