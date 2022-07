Comandare, ordinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comandare, ordinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMPORRE

Significato/Curiosita : Comandare, ordinare

Sborsare denaro durare/continuare indicare; comandare/ordinare supportare/aiutare indicare; criticare ...

Classification board) è un ente australiano che si occupa di classificare e imporre restrizioni alla fruizione di film, videogiochi e pubblicazioni nel territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con comandare; ordinare; Lo è la donna che vuol comandare ; comandare al ristorante; Facoltà di comandare ; Gli strattoni... per raccomandare ; La room in cui si possono ordinare pasticcini; ordinare oggetti, ma anche un pagamento; Si esaminano per ordinare ; Disporre, ordinare ; Cerca nelle Definizioni