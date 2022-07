Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORTOLANO

Significato/Curiosita : Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti

Levante, come i frutti degli alberi del limone, dell'arancio, del carrubbo e del mandorlo, che incontrando grande prosperità su questo territorio ne avrebbero...

Italiano nunzio ortolano – compositore e direttore d'orchestra italiano ortolano – frazione di campotosto in provincia dell'aquila ortolano – nome proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con coltiva; pezzo; terra; vende; frutti; Campo coltiva to con piante da uva; coltiva zione di Arborio; coltiva zione priva di pesticidi e OGM; Si coltiva largamente in Egitto; pezzo di carta di formato standard; Un pezzo della dama; Vale per ogni pezzo ; Località turistica... d Ampezzo ; Producono oggetti di terra cotta; Capitale della Libia sul Mediterra neo; Scienza del calore della terra ; Il terra zzo per abbronzarsi; Si raccoglie vende mmiando; Negozio che vende coni e coppette; Il diritto alla vende tta che era in uso nel Medioevo; Può averne da vende re chi si mette a discutere; Lo sono i frutti acerbi; Come i frutti non ancora pronti per la raccolta; Recipienti da frutti vendoli; frutti come le visciole; Cerca nelle Definizioni