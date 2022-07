Colpo dato con un bastone di tendini bovini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpo dato con un bastone di tendini bovini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NERBATA

Significato/Curiosita : Colpo dato con un bastone di tendini bovini

D'altronde, deh quanto narcotizzate! - e lo spettacolo offerto delle groppe offerte allo scudiscio e del ringraziamento di plausi ad ogni nerbata [...]»... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con colpo; dato; bastone; tendini; bovini; colpo ... sulla spalla; colpo d arma da fuoco; Un delitto non colpo so; colpo di polpastrello; Campagnolo andato a vivere in città; Era del soldato in un film di Neil Jordan; Fu trucidato con Nicola II; Andato per Brancaleone; bastone robusto per la difesa personale; Nodoso bastone ; Un lungo bastone ; Si cita... col bastone ; Processo infiammatorio dei tendini ; Un dispositivo ortopedico per la tendini te; Grosse unghie nelle zampe dei cavalli e dei bovini ; Nei bovini sono compresi tra lo stinco e la pastoia; Giovani bovini ; Si usavano per attaccare bovini ai carri;