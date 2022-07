Ex colonia italiana con Mogadiscio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex colonia italiana con Mogadiscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOMALIA

Significato/Curiosita : Ex colonia italiana con mogadiscio

Degli esteri italiano carlo sforza, nelle sue memorie, descrisse con queste parole l'eccidio di mogadiscio: "l'incidente di mogadiscio. per quanto serio...

Significati, vedi somalia (disambigua). coordinate: 6°n 47°e / 6°n 47°e6; 47 la somalia (in somalo: soomaaliya, scrittura somala: ;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con colonia; italiana; mogadiscio; Un... a colonia ; Fu colonia focea; L acqua di colonia ; L Etiopia per i colonia listi europei; Un organizzazione anticomunista segreta italiana ; L Ezio che recita in Lockdown all italiana ; Era un agenzia turistica italiana sigla; Michela, politica italiana di destra animalista; Nativi di mogadiscio ; Africani di mogadiscio ; Le Africane di mogadiscio ; Lo sono gli abitanti di mogadiscio ; Cerca nelle Definizioni