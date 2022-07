Collega bocca e naso con gli organi interni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collega bocca e naso con gli organi interni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARINGE

Significato/Curiosita : Collega bocca e naso con gli organi interni

L'apparato genitale è l'insieme degli organi fisiologici preposti alla riproduzione. esso comunica col sistema endocrino in quanto tali organi contribuiscono...

Illustrazione delle fauci faringee di una murena sezione microscopica del faringe di una larva di una specie di lampreda faringe estroversa dell'alitta virens... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

