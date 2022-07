Colare a picco come un imbarcazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colare a picco come un imbarcazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFONDARE

Significato/Curiosita : Colare a picco come un imbarcazione

Spostati da un lato dell'imbarcazione stracolma, che si è rovesciata . la barca ha girato su sé stessa tre volte prima di colare a picco. alle 7:00 circa...

Ma non ci riesce, quindi torna sulla goletta, sabotata e a rischio di affondare, la rimette parzialmente in condizione di navigare e parte all'inseguimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

