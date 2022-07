Cocktail da aperitivo di colore arancione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cocktail da aperitivo di colore arancione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPRITZ

Significato/Curiosita : Cocktail da aperitivo di colore arancione

L'aperol è un aperitivo alcolico italiano, creato dalla famiglia barbieri che aveva fondato la ditta nel 1880 a padova in via tommaseo. dal 2003 è di proprietà...

Lo spritz è un long drink aperitivo alcolico veneto a base di vino bianco, spesso prosecco, un bitter amaricante e seltz. dal 2011 è un cocktail ufficiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

