Classe sociale di commercianti e imprenditori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classe sociale di commercianti e imprenditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BORGHESIA

Significato/Curiosita : Classe sociale di commercianti e imprenditori

Condizione sociale privilegiata dai gruppi inferiori che, come classe in sé, non hanno coscienza della loro condizione di classe oppressa e dunque non...

Disambiguazione – "borghesi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi borghesi (disambigua). la borghesia era una classe sociale, storicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

