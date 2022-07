La città spagnola con la festa de Las Fallas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città spagnola con la festa de Las Fallas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VALENCIA

Significato/Curiosita : La citta spagnola con la festa de las fallas

Paolino. altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su fallas (es) sito ufficiale de las fallas, su fallas.com....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi valencia (disambigua). valencia, ufficialmente valència in valenciano (in castigliano pronunciato [ba'lenia];... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con città; spagnola; festa; fallas; città che dà nome alla provincia; La città di Romeo e Giulietta; Campagnolo andato a vivere in città ; La città in cui gioca l Atalanta calcio; Regione spagnola con Siviglia e Granada; I cittadini della capitale spagnola ; Città spagnola nota per l antica università; Importante Casa d auto spagnola ; Chiamati a partecipare a una festa ; Il giorno prima della festa ; Manifesta re rabbia... come Zeus; Un allegra festa popolare; Cerca nelle Definizioni