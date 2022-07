La città in cui gioca l Atalanta calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città in cui gioca l Atalanta calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

Significato/Curiosita : La citta in cui gioca l atalanta calcio

L'atalanta bergamasca calcio, meglio nota come atalanta, è una società calcistica italiana con sede nella città di bergamo. fondata il 17 ottobre 1907...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bergamo (disambigua). bergamo (ipa: ['brgamo], ascolta[·info]; bèrghem, ['bgm], in dialetto bergamasco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con città; gioca; atalanta; calcio; Campagnolo andato a vivere in città ; città portoghese con i suoi cattolici segreti; Forma, fattura... di una città pugliese; città marchigiana; Un verbo coniugato dal gioca tore di biliardo; Il Claudio autore della canzone gioca Jouer; La Fiorentina gioca in quello Artemio Franchi; Un gioca tore di rugby; Così vengono chiamati i calciatori dell atalanta ; La città dell atalanta ; Le prime di atalanta e Roma; La città dell atalanta ; La squadra di calcio torinese bianconera; Una triangolazione nel calcio , in gergo; Nel calcio , grande quantità di reti segnate; Nel calcio c è la mezza; Cerca nelle Definizioni