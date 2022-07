Città che dà nome alla provincia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città che dà nome alla provincia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPOLUOGO

Significato/Curiosita : Citta che da nome alla provincia

La provincia di teramo è una provincia italiana dell'abruzzo di 299 402 abitanti con una superficie di 1 954,38 km², la terza della regione per estensione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi capoluogo (disambigua). il capoluogo è la città sede di organi di governo regionali o locali.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con città; nome; alla; provincia; La città di Romeo e Giulietta; Campagnolo andato a vivere in città ; La città in cui gioca l Atalanta calcio; città portoghese con i suoi cattolici segreti; nome alternativo della vipera comune; Il soprannome di Gianni Agnelli; Un nome del pittore Rubens; Un esperto di fenome ni dell occulto; Una curva in cui si perde aderenza alla strada; Cucina permessa dalla religione ebraica ebr; Mangiare a sfinimento... o essere sballa ti; Il Branduardi cantautore di alla fiera dell est; In provincia di Matera; provincia di Santarcangelo di Romagna e Cattolica; Abitano nella provincia di Desulo e Fonni; La provincia di Bilbao; Cerca nelle Definizioni