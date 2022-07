Chiude ogni cella di un alveare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiude ogni cella di un alveare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPERCOLO

Significato/Curiosita : Chiude ogni cella di un alveare

E da posto di guardia alle api guardiane (sentinelle). alveare orfano alveare che non ha più la regina. stato di ronzio stato di un alveare affumicato...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su opercolo (en) opercolo, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con chiude; ogni; cella; alveare; Rinchiude re, imprigionare; Cala per... chiude re la finestra; Fa chiude re gli occhi; Può chiude rlo un elastico; Oltre ogni limite conveniente; Quella degli Alpini ne riunisce ogni anno i membri; Il monotono andazzo d ogni giorno; Il campionato che ogni Nazionale vorrebbe vincere; Il cliente del macella io; Triturati dal macella io; Si usano per cancella re il gesso; I famosi giardini di Palazzo Rucella i a Firenze; Si cura dell alveare ; Sono uguali nell alveare ; Un insetto nell alveare ; Le caselle esagonali dell'alveare ;