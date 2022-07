Chi promuove le proprie idee politiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi promuove le proprie idee politiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTIVISTA

Significato/Curiosita : Chi promuove le proprie idee politiche

Nella xviii legislatura. ha ricoperto le cariche di ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, nonché vicepresidente del consiglio...

Anche come sinonimo di protesta o dissenso. i termini "attivismo" e "attivista" vengono rispettivamente dal francese activisme e activiste e furono coniati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con promuove; proprie; idee; politiche; promuove le vendite; L insieme delle attività per promuove re le vendite; Il testimonial che promuove un brand nei messaggi pubblicitari; Ente che promuove il turismo della zona; Autodromo toscano di proprie tà di Ferrari; Muoversi sulle proprie gambe; Si ripetono nella proprie tà; Assito in legno che delimita una proprie tà; Seguire un gruppo o condividere le loro idee ; L adattamento alle idee più diffuse; Lo è la persona ricca di idee ; Situazione di contrasto di idee o di sentimenti; Donne che non amano le posizioni politiche estreme; Quelle sui muri a volte sono politiche ; Se ne occupa, con le politiche sociali, un nostro ministero; Non vincolati a correnti politiche ; Cerca nelle Definizioni