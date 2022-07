Chi ha almeno diciotto anni, per la legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ha almeno diciotto anni, per la legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADULTO

Significato/Curiosita : Chi ha almeno diciotto anni, per la legge

Il dovere per chi esercita funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge: la parte seconda...

Citazioni sugli adulti wikizionario contiene il lemma di dizionario «adulto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su adulto (en) adulto, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con almeno; diciotto; anni; legge; Hanno superato almeno un confine; Gruppo di almeno tre note suonate insieme; almeno fosse; almeno fosse!; Compiuti diciotto anni non lo sarà più; Hanno meno di diciotto anni; diciotto per un terzo; Le ore diciotto detto in breve; Periodo di 18 anni alla fine del quale si ripetono le stesse eclissi lunari e solari; Il mese dell anni versario della Liberazione; Il Giovanni no che creò Don Camillo e Peppone; Giovanni XXIII indisse quello Vaticano II; Una delle parti del corpo della legge del taglione; Imporre per legge ; Lo legge vano gli araldi; Si volta legge ndo; Cerca nelle Definizioni