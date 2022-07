Che tiene conto della durata delle note - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che tiene conto della durata delle note. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MENSURALE

Significato/Curiosita : Che tiene conto della durata delle note

Artesiana confinata superiormente da uno strato impermeabile orizzontale, tiene conto proprio di tale correzione. le formulazioni sopra descritte, però, si...

La notazione mensurale è la notazione musicale che fu usata dall'ultima parte del xiii secolo fino alla fine del seicento. mensurale si riferisce alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

