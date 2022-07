Che tende al declino perdendo l antica gloria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che tende al declino perdendo l antica gloria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DECADENTE

Significato/Curiosita : Che tende al declino perdendo l antica gloria

Feste e spettacoli, perdendo grosse somme al gioco d'azzardo (circa dieci anni dopo, a baden-baden, perderà ancora rovinosamente al gioco e lo salverà...

Alla base della creazione poetica e letteraria di ogni artista decadente. l'eroe decadente si chiude infatti sempre più in se stesso, cercando di ascoltare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

