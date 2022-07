Che sfreccia bassa come una lama da barba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che sfreccia bassa come una lama da barba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RADENTE

Significato/Curiosita : Che sfreccia bassa come una lama da barba

Dell'attrito radente fu però in passato individuata nelle asperità tra le superfici a contatto finché hertz invece dimostrò come l'attrito radente sia dovuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

