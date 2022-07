Che si nutre solo del prodotto delle api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si nutre solo del prodotto delle api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MELLIVORO

Significato/Curiosita : Che si nutre solo del prodotto delle api

Alla famiglia flatidae. è un insetto fitomizo, che si nutre di linfa vegetale, di cui digerisce solo la parte proteica, mentre la parte zuccherina, indigesta...

Tasso del miele o mellivora o ratele (mellivora capensis) è un mammifero della famiglia dei mustelidi. è l'unica specie del genere mellivora e della sottofamiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Tasso del miele o mellivora o ratele (mellivora capensis) è un mammifero della famiglia dei mustelidi. è l'unica specie del genere mellivora e della sottofamiglia...