Che non ha avuto la pena che gli spetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non ha avuto la pena che gli spetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IMPUNITO

Significato/Curiosita : Che non ha avuto la pena che gli spetta

L'omosessualità o l'incesto. la pena di morte è stata abolita o non è applicata nella maggioranza degli stati del mondo, ma nel 2020, oltre che nei paesi già citati...

Coprì con l'egida il casto volto, ma, perché quell'oltraggio non restasse impunito, mutò in luride serpi i capelli della gorgone"), nonché nel ix canto dell'inferno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

