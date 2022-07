Che emana una gradevole fragranza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che emana una gradevole fragranza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROFUMATO

Significato/Curiosita : Che emana una gradevole fragranza

Dolce e mansueto, adora rilassarsi al sole. la foglia che ha sulla testa emana una dolce fragranza e chikorita la usa per calmare i pokémon avversari e...

Il giardino profumato (in arabo: ) è un manuale arabo relativo al sesso ed un lavoro della letteratura erotica del xv secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con emana; gradevole; fragranza; Disposizione transitoria emana ta in vista di una più organica e definitiva; Pannello che emana calore; Provvedimento emana to dall esecutivo; Atto di fine anno emana to dal governo; Sgradevole odore; Piacente e gradevole ; Un gradevole infuso; Sgradevole come la frutta acerba; Pianta e fragranza esotica, sensuale e intensa; fragranza ; La fragranza di molte piante; Pieno di fragranza ;