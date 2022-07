Che si assegna autonomamente una carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si assegna autonomamente una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEDICENTE

Significato/Curiosita : Che si assegna autonomamente una carica

Vitalizio, alla cessazione della carica e comunque al superamento di una soglia di età anagrafica, è un istituto che nell'ordinamento italiano è riservato...

Gianni maroccolo, giovanni lindo ferretti, massimo zamboni) amandoti (sedicente cover) – 2:51 (testo: giovanni lindo ferretti – musica: massimo zamboni)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con assegna; autonomamente; carica; Contrassegna re... l auto; Per il calvo che non si rassegna ; Quando c è, si assegna no due medaglie; Quando c è, si assegna no due medaglie; File scarica to; Elezione alla carica ; Coloro che rinunciano ad una carica ; È l unità di misura della carica elettrica; Cerca nelle Definizioni