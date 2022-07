Cervelli, in ambito biologico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cervelli, in ambito biologico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ENCEFALI

Significato/Curiosita : Cervelli, in ambito biologico

L'encefalo (dal greco fa, enképhalos, "dentro la testa", composto di , en, "in" e ea, kephalè, "testa") è quella parte del sistema nervoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con cervelli; ambito; biologico; La stupidità di certi cervelli inconsistenti; Contengono... cervelli ; Una Casa di cervelli ; Lo erano i cervelli ni impanati in un film del 1996; ambito premio per i girini; Il più ambito premio cinematografico; ambito Territoriale Ottimale; Tubicino usato in ambito chirurgico e terapeutico; Marito della madre, genitore non biologico ; Catalizzatore biologico di natura proteica; Campione biologico per laboratorio lat; Liquido usato per conservare materiale biologico ;