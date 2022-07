In certi dialetti sono pronunciate più aperte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In certi dialetti sono pronunciate più aperte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOCALI

Parlate dell'alto mantovano, fra i dialetti lombardi orientali. le varianti del dialetto bresciano sono molto numerose. in alcuni casi si tratta di semplici...

Risuonare. le vocali vengono classificate in base a tre parametri: la posizione della lingua sull'asse verticale distingue tra vocali alte, medio-alte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con certi; dialetti; sono; pronunciate; aperte; L indirizzo per la posta certi ficata; I moscardini di certi antipasti di mare; L immobilità di certi malati mentali; Lì ci si salva in certi giochi infantili; È ricca di dialetti ; Lingue o dialetti ; Disciplina che studia il rapporto tra dialetti e idioma ufficiale; Linguaggi, dialetti ; sono oggetto di studio dei numismatici; Quelli di coda... sono ultimi in classifica; sono spinosi quelli delle rose; Lo sono gli atteggiamenti di chi sa giudicarsi; Crocchette di riso pronunciate anche al femminile; pronunciate ; pronunciate male; Le consonanti pronunciate ... in Emilia; Si crea tra finestre aperte ; Il Leonardo che scrisse Porte aperte ; aperte a caldi raggi; Scarpe aperte ;