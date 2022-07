Celebrazione di meriti e onori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebrazione di meriti e onori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENCOMIO

Significato/Curiosita : Celebrazione di meriti e onori

Vittorio emanuele iii aveva conferito il titolo di conte di taliedo (in riconoscimento dei meriti industriali e di supporto all'industria bellica durante la...

Di robert jacques turgot; "encomio", invece, deriva da eµ (discorso tenuto in banchetto). originariamente, l'encomio era riservato ai vincitori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con celebrazione; meriti; onori; celebrazione civile o religiosa; L inizio della celebrazione ; Festa formale, celebrazione rituale; Encomio, apologia, celebrazione ; Si conferiscono per meriti particolari; I suoi metalli indicano dei meriti ; Se non si vanta dei suoi meriti ha questa qualità; Ostentare i propri meriti ; Faceva gli onori di casa a Camelot; Non si fanno troppi scrupoli pur d ottenere incarichi e onori ; Prolungamenti sonori ; I più elevati onori ; Cerca nelle Definizioni