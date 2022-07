Celebrare le gesta... di un vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebrare le gesta... di un vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DECANTARE

Coprotagonista e compagno di viaggio in tutte le puntate è uno scimpanzé di nome natascia, a cui dalla racconta in toni epici e favolistici le gesta del grande campione...

Festival della canzone romana del 1935. intento della canzone era quello di decantare il colonialismo italiano fascista nell'africa orientale, esaltando la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con celebrare; gesta; vino; celebrare le funzioni sacre; Si organizza per celebrare un compleanno; Lo può celebrare il sindaco; Una serie di gesta memorabili; Le sue gesta sono narrate nei due libri dei Re della Bibbia; Lo stile del tempio di Segesta ; Cantava, un tempo, le gesta degli eroi; La regione francese nota per il vino Chardonnay; vino bianco come quello d Oristano e San Gimignano; Bicchiere per il vino ; Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente; Cerca nelle Definizioni