In casa, indica e misura il consumo elettrico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In casa, indica e misura il consumo elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTATORE

Significato/Curiosita : In casa, indica e misura il consumo elettrico

Elettricamente crea o modifica un campo elettrico. campo elettrico: effetto prodotto da una carica elettrica che esercita una forza su un oggetto elettrizzato...

Di radiazioni, ha realizzato un orologio da polso con contatore geiger integrato. ^ contatore geiger-müller, metà xx secolo - dipartimento di fisica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

