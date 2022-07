Caratterizza qualcosa di originale e senza uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza qualcosa di originale e senza uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UNICITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza qualcosa di originale e senza uguali

Descrivere qualcosa di poco interessante. senza se e senza ma presa di posizione netta, senza dubbi o riserve di sorta. senza soluzione di continuità...

Precedenti) che ha il vantaggio di separare la nozione di esistenza da quella di unicità, ma è meno sintetica delle altre: x p ( x ) y z ( ( p ( y ) p... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con caratterizza; qualcosa; originale; senza; uguali; caratterizza no i quadri di Lucio Fontana; Rigonfiamento che caratterizza va un tipo di peste; Spazi verdi caratterizza ti da fioriture ricche e colorate; caratterizza no le zebre; Se le spreme chi vuole capirci qualcosa ; Dispiacersi, rattristarsi per qualcosa ; Privo di qualcosa , incompleto; Serpeggia se qualcosa non va; Quella conforme è identica all originale ; Quello comune non è originale ; Si dice di un carattere originale ; Ingegno originale ; Spossati e molli perché senza energia; Discorsi lunghi e senza senso; senza desiderio di fare; Privo di essenza vitale; Il triangolo con due lati uguali ; Sono uguali in filiale; Cocci senza uguali ; Ripetuti a intervalli uguali ; Cerca nelle Definizioni