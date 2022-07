Carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente, ma senza carattere di ufficialità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente, ma senza carattere di ufficialità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : UFFICIOSITÀ

Significato/Curiosita : Carattere di comunicazione proveniente dall autorita competente, ma senza carattere di ufficialita

Elezioni provinciali del 2013 ^ la forma in dialetto trentino non riveste ufficialità. il dialetto trentino non ha inoltre una ortografia propria. la forma...

Indicano l'opposto (ovvero la sicilia = al di qua del faro dimostrando l'ufficiosità dell'uso dei termini fino al regno di carlo iii di spagna; ci si attiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con carattere; comunicazione; proveniente; dall; autorità; competente; senza; carattere; ufficialità; Di carattere allegro e che ama scherzare; Una relazione di carattere finanziario; Un carattere corsivo; carattere di scrittura; Strade di grande comunicazione parallele ad altre; Connessi, in comunicazione ; La comunicazione tramite pensiero; Lettera o comunicazione di un Papa; Nativo, proveniente ; Lo è l acqua proveniente da una sorgente; Il tanfo nauseabondo proveniente da una palude; proveniente da levante; Separare la pasta dall acqua di cottura; Si ottengono dall e foglie del cavolo cappuccio; Scende dall albero a testa in giu; Era fertile dall a Mesopotamia alla valle del Nilo; Una dichiarazione resa da-vanti all autorità ; Hanno autorità in azienda; Richiesta corale inoltrata ad autorità o enti; Imposizione dispotica della propria autorità ; Giudicato idoneo dall autorità competente ; È competente per le controversie con il fisco; Del tutto incompetente ; Abile e competente , capace di cavarsela; senza il becco d un quattrino; Scarabocchi tondeggianti e senza senso; Costruito a puntino e senza difetti; Si usa per salire senza fatica: scala __; Di carattere allegro e che ama scherzare; Una relazione di carattere finanziario; Un carattere corsivo; carattere di scrittura; Un segno che indica l'ufficialità di un documento spedito dall'ambasciata; Cerca nelle Definizioni